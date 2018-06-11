МЧС с помощью беспилотников мониторит места отдыха под Минском

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС с помощью беспилотников следит за пожарной безопасностью в местах отдыха под Минском, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
"Авиаторы МЧС в Минском районе проводят воздушный мониторинг мест массового отдыха с применением беспилотных летательных аппаратов "Бусел М" - в частности, Заславского водохранилища (Минское море), водохранилища Птичь (Волчковичское водохранилище) и прилегающих к ним территорий. Внимание уделяется несанкционированному разведению огня, палам травы и сухой растительности, возгораниям в природных экосистемах, нахождению транспорта в запрещенных местах и наличию несанкционированных свалок у воды", - рассказали в МЧС.
Выполнено 4 полета беспилотных аппаратов. Возгораний в природных экосистемах и нарушений правил природопользования не обнаружено. Также вся пилотируемая авиация МЧС из-за высокого класса пожарной опасности находится в воздухе и проводит мониторинг экосистем в течение светового дня.-0-
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