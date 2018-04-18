МЧС выявило нарушения во время мониторинга медучреждений в Гродно

18 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ряд нарушений выявлен во время мониторинга объектов здравоохранения в Гродно, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
В частности, в здании Гродненского областного кожно-венерологического диспансера по улице Буденного отсутствовали планы эвакуации людей при пожаре. Были отключены насосы-повысители внутреннего противопожарного водоснабжения. В здании поликлиники по улице Домбровского не было обеспечено закрывание дверей в лестничных клетках.
В городской клинической больнице №4, расположенной по проспекту Янки Купалы, мониторинг также выявил несколько нарушений. Например, изменено направление открывания двери из лестничной клетки приемного отделения в тамбур, что препятствует безопасной эвакуации из здания. Также отключена система блокировки пожарной автоматики с управлением лифтами, кабина лифта не возвращается на основной посадочный этаж. Кроме того, для эвакуации тяжелобольных и лиц, лишенных возможности самостоятельно передвигаться, не предусмотрено требуемое количество носилок. Неисправны насосы-повысители объединенного противопожарного водопровода, не полностью укомплектованы рукавами и стволами пожарные шкафы. В больнице недостаточное количество первичных средств пожаротушения.
Схожие нарушения выявлены в городской больнице скорой медицинской помощи. Здесь в нерабочем состоянии находится система дымоудаления на восьмом этаже, планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям, не все эвакуационные двери обеспечены легкооткрывающимися без ключа замками.
Нарушения, отметили в областном управлении МЧС, должны быть устранены в ближайшее время. Кроме того, во всех учреждениях здравоохранения организована практическая отработка планов эвакуации людей, а также проведены тактико-специальные учения по ликвидации условного очага возгорания. Спасатели пояснили алгоритм действий в случае чрезвычайных ситуаций, обучили правилам пользования первичными средствами пожаротушения.-0-
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