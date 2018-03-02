2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мебельное предприятие с европейским капиталом будет создано в Ивацевичах в 2018 году, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая.

"Перспективным направлением в развитии концерна является создание экспортно ориентированных мебельных предприятий с европейским капиталом. Такое предприятие будет создано в 2018 году на производственной базе ОАО "Ивацевичдрев". Соответствующее соглашение подписано между концерном "Беллесбумпром" и европейской компанией Polipol. В Ивацевичах будет организовано производство мягкой мебели с ориентиром на европейский рынок", - рассказала Ружена Новицкая.

Планируется, что в июле текущего года на арендованных производственных площадях ОАО "Ивацевичдрев" начнется производство 8 тыс. комплектов мягкой мебели в месяц. Объем начальных инвестиций составит $20 млн. В дальнейшем предполагается строительство в Ивацевичах фабрики площадью 50 тыс. кв.м с выходом в 2020 году на производство 20 тыс. комплектов мебели в месяц.

Стратегической задачей предприятий концерна является получение наибольшего эффекта от переработки древесины путем развития мебельных производств. В настоящее время около 20 производителей мебели в системе концерна производят 32% общего объема выпуска этой продукции в Беларуси. В 2017 году более 67% произведенной в концерне мебели было экспортировано. Объем поставок составил $111,6 млн, что на 24,4% больше, чем в 2016-м.

В январе текущего года предприятия концерна увеличили объемы производства мебели на 21% по сравнению с январем 2017-го. Экспортные поставки выросли почти на 37%.-0-