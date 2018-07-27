Медики проведут 1 августа акцию по ЗОЖ в торговых объектах Минска

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний пройдут 1 августа в магазинах и торговых центрах Минска, сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья.

Минчане смогут измерить артериальное давление, рост, вес, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, им будут представлены видеоролики, памятки, буклеты по тематике здорового образа жизни. Врачи проведут индивидуальные консультации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний.

В каждом из районов к проекту присоединились торговые объекты: супермаркет "Бигз" (пр-т Жукова, 44), универсам "Рублевский" (ул. Маяковского, 146), ТЦ Preston (ул. Ложинская, 14), ТРЦ ALL (Долгиновский тракт, 178), магазины "Белрыба" (пер. Стебенева, 2), "Евроопт" (ул. Одинцова, 65), "Хозтовары" (ул. Долгобродская, 3), "Рублевский - 143" (ул. Нестерова, 58), "Соседи" (ул. Восточная, 48). Почти в каждой из точек мероприятия развернутся с 10.00 до 15.00.

Как пояснили в Центре здоровья, к неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства. Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность возникновения их хронических форм, к примеру, пол, возраст и наследственная предрасположенность. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний существенно увеличивается. Следует внимательно отнестись к своему здоровью тем, чьи ближайшие родственники перенесли инфаркт миокарда или инсульт (мужчины до 55 лет, женщины до 65). У мужчин инфаркты и инсульты в среднем развиваются на 10 лет раньше, чем у женщин. Вместе с тем продлить жизнь можно, если не курить, правильно питаться, больше двигаться, избавиться от избыточной массы тела, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень холестерина, сахара в крови и добавить в каждый день позитива.

Изначально информационно-образовательные мероприятия в Минске проводились с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, но затем медики расширили перечень факторов риска, на которые необходимо влиять для оздоровления населения. Первая масштабная акция состоялась 7 февраля этого года. За I полугодие в мероприятиях приняли участие более 135 тыс. человек.

Организаторы - Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-