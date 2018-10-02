Медики проведут 3 октября акцию ЗОЖ в магазинах Минска

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний пройдут 3 октября в торговых объектах Минска, сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья.

Минчане смогут измерить артериальное давление, рост, вес, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, взять памятки, буклеты по тематике здорового образа жизни. Врачи проведут индивидуальные консультации. Жители столицы получат ответы на интересующие вопросы, в частности, в какое время лучше прививаться против ОРЗ и гриппа.

К акции присоединились универсамы "Рублевский" (ул.Уманская, 54, ул.Маяковского, 146, пр.Независимости, 117), магазины "Корона" (ул. Корженевского, 26), "Виталюр" (ул.Жиновича, 7 и ул.Уборевича, 75), "Евроопт" (ул.Менделеева, 1/17), ТРЦ "Арена Сити" (пр.Победителей, 84), супермаркет "Соседи" ТЦ "Рига" (ул.Сурганова, 50). Консультационные пункты будут работать с 10.00 до 14.00-15.00

Как пояснили в Центре здоровья, почти две трети (63%) всех смертей обусловлены сердечно-сосудистыми заболеваниями. Несмотря на то, что 45% взрослого населения страны страдает артериальной гипертензией, более половины не принимают антигипертензивных препаратов. Кроме того, 48% мужчин употребляют табак, каждый четвертый житель страдает ожирением.

Профилактический проект стартовал в Минске в феврале нынешнего года, акции проводятся каждую первую среду месяца в гипермаркетах и универсамах, каждую третью среду - в аптечной сети и на промышленных предприятиях. В январе-сентябре состоялось более 3,4 тыс. мероприятий, которые посетили свыше 218,8 тыс. человек. Около 90% из них заполнили анкеты для оценки состояния здоровья. Более 140 тыс. человек отметили у себя характерные признаки риска.

К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства. Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность возникновения их хронических форм. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. Медики рекомендуют внимательно отнестись к своему здоровью тем, чьи ближайшие родственники перенесли инфаркт миокарда или инсульт (мужчины до 55 лет, женщины до 65). У мужчин инфаркты и инсульты в среднем развиваются на 10 лет раньше, чем у женщин. Вместе с тем продлить жизнь можно, если не курить, правильно питаться, больше двигаться, избавиться от избыточной массы тела, нормализовать давление, контролировать уровень холестерина, сахара в крови.

Организаторами акции выступают городской Центр здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-