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Медики проведут 5 сентября акцию ЗОЖ в магазинах Минска

Регионы 31.08.2018 | 19:34
Фото из архива
Фото из архива

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний пройдут в торговых объектах Минска 5 сентября, сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья.

Минчане смогут измерить артериальное давление, рост, вес, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, взять памятки, буклеты по тематике здорового образа жизни. Врачи проведут индивидуальные консультации.

В каждом районе определены торговые объекты, где будет проводиться акция. Это супермаркет "Евроопт" по ул. Я. Чечота, 2, гипермаркет "Грин" по ул. Притыцкого, 156, магазин "Постторг №16" по ул. Солтыса, 189, универсамы "Рублевский" по ул. Я. Райниса, 17, ул. Маяковского, 146 и Я.Коласа, 73/2-1, универсам "Первомайский" по ул. Руссиянова, 7, а также ТРЦ "Замок". К проекту присоединился и проектный институт "Белгипрозем".

Как пояснили в Центре здоровья, почти две трети (63%) всех смертей обусловлены сердечно-сосудистыми заболеваниями. Несмотря на то, что 45% взрослого населения страны страдает артериальной гипертонией, более половины не принимают антигипертензивные препараты. Кроме того, 48% мужчин употребляют табак, каждый четвертый житель страдает ожирением.

Профилактический проект стартовал в Минске в феврале нынешнего года, акции проводятся каждую первую среду месяца в гипермаркетах и универсамах, каждую третью среду - в аптечной сети и на промышленных предприятиях. В I полугодии состоялось свыше 2,1 тыс. мероприятий, которые посетили около 135,5 тыс. человек. И почти 93% из них заполнили анкеты для оценки состояния здоровья. Около 69% респондентов отметили у себя характерные признаки риска.

К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства. Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность возникновения их хронических форм. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. Медики рекомендуют внимательно отнестись к своему здоровью тем, чьи ближайшие родственники перенесли инфаркт миокарда или инсульт (мужчины до 55 лет, женщины до 65). У мужчин инфаркты и инсульты в среднем развиваются на 10 лет раньше, чем у женщин. Вместе с тем продлить жизнь можно, если не курить, правильно питаться, больше двигаться, избавиться от избыточной массы тела, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень холестерина, сахара в крови.

Организаторами акции выступают городской Центр здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-

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Теги
акция, врачи, здоровье, здравоохранение, медицина, Минск
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