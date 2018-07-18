Медики проведут акцию по ЗОЖ в аптеках и на предприятиях Минска

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция по профилактике неинфекционных заболеваний среди населения пройдет сегодня в столичных аптеках и на предприятиях, сообщили БЕЛТА в Городском центре здоровья.

Минчане смогут измерить артериальное давление, рост, вес, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, им будут представлены видеоролики, памятки, буклеты по тематике здорового образа жизни. Врачи проведут индивидуальные консультации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний. В ОАО "Интеграл" оборудуют пункт для снятия электрокардиограммы.

К проекту присоединились "Минскпроект", "Интеграл", СУ-71 ОАО "Минскпромстрой", аптеки №№113, 25, 11 РУП "Белфармация", Минский парниково-тепличный комбинат, Минский хладокомбинат №2, автобусный парк №7 "Минсктранса".

Как пояснили в Городском центре здоровья, к неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства. Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность возникновения их хронических форм, к примеру, пол, возраст и наследственная предрасположенность. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний существенно увеличивается. Следует внимательно отнестись к своему здоровью тем, чьи ближайшие родственники перенесли инфаркт миокарда или инсульт (мужчины до 55 лет, женщины - до 65). У мужчин инфаркты и инсульты в среднем развиваются на 10 лет раньше, чем у женщин. Вместе с тем продлить жизнь можно, если не курить, правильно питаться, больше двигаться, избавиться от избыточной массы тела, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень холестерина, сахара в крови и добавить в каждый день позитива.

Изначально информационно-образовательные мероприятия в Минске проводились с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, но затем медики расширили перечень факторов риска, на которые необходимо влиять для оздоровления населения. Первая масштабная акция состоялась 7 февраля этого года. За I полугодие в мероприятиях приняли участие более 135 тыс. человек.

Организаторы - Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-