Медики проведут акцию за ЗОЖ 4 июля в торговых объектах Минска

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция по профилактике неинфекционных заболеваний среди населения пройдет в торговых центрах, магазинах, объектах питания 4 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Городском центре здоровья.

В каждом из районов определено место проведения акции. Это ТЦ "Столица", ТРЦ "Замок", УП "КСБ Виктори рестораны" (ул. Кирова, 1), магазины "Виталюр" (ул. Казимировская, 36), "Сантехоборудование" (ул. Щербакова, 30), "Чижовский двор" (ул. Голодеда, 49), "Рублевский" (ул. Маяковского, 146), "Соседи" (ул. Калиновского, 66), "Златка" (ул. Восточная, 129). Время проведения в основном с 10.00 до 15.00, в отдельных объектах - с 12.00.

Во время акции желающие смогут измерить артериальное давление, рост, вес, получить индивидуальную консультацию врача по профилактике неинфекционных болезней, режиму питания и оптимальным физическим нагрузкам. Участникам предложат заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний и ознакомиться с информацией в памятках по тематике здорового образа жизни.

Как пояснили в Городском центре здоровья, к неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства. Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность возникновения их хронических форм, к примеру, пол, возраст и наследственная предрасположенность. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний существенно увеличивается. Следует внимательно отнестись к своему здоровью тем, чьи ближайшие родственники перенесли инфаркт миокарда или инсульт (мужчины до 55 лет, женщины - до 65). У мужчин инфаркты и инсульты в среднем развиваются на 10 лет раньше, чем у женщин. Вместе с тем продлить жизнь можно, если не курить, правильно питаться, больше двигаться, избавиться от избыточной массы тела, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень холестерина, сахара в крови и добавить в каждый день позитива.

Изначально информационно-образовательные мероприятия в Минске проводились с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, но затем медики расширили перечень факторов риска, на которые необходимо влиять для оздоровления населения. Первая масштабная акция состоялась 7 февраля текущего года. За первое полугодие в мероприятиях приняли участие более 125 тыс. человек.

Организаторы - Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-