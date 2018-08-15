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Медики проведут акцию ЗОЖ в аптеках и на предприятиях Минска

Регионы 15.08.2018 | 09:14

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний пройдут сегодня в аптеках и на предприятиях Минска, сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья.

Минчане смогут измерить артериальное давление, рост, вес, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, взять памятки, буклеты по тематике здорового образа жизни. Врачи проведут индивидуальные консультации.

К проекту присоединились ЗАО "Сивельга", полиграфкомбинат им. Я.Коласа, "Минскдрев", "Планар", Минский электромеханический завод, "Ремавтодор Советского района", Минская обойная фабрика, аптеки №101 и №34 РУП "Белфармация".

Как пояснили в Центре здоровья, почти две трети (63%) всех смертей обусловлены сердечно-сосудистыми заболеваниями. Несмотря на то, что практически половина взрослого населения страны страдает артериальной гипертонией, более половины не принимают антигипертензивные препараты. Кроме того, 48% мужчин употребляют табак, каждый четвертый житель страдает ожирением.

Профилактический проект стартовал в Минске в феврале нынешнего года, акции проводятся каждую первую среду месяца в гипермаркетах и универсамах, каждую третью среду - в аптечной сети и на промышленных предприятиях. В I полугодии состоялось свыше 2,1 тыс. мероприятий, которые посетили около 135,5 тыс. человек. Около 69% участников акции, заполнивших анкеты, отметили у себя характерные признаки риска.

К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства. Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность возникновения их хронических форм. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается.

Медики рекомендуют внимательно отнестись к своему здоровью тем, чьи ближайшие родственники перенесли инфаркт миокарда или инсульт (мужчины до 55 лет, женщины до 65). У мужчин инфаркты и инсульты в среднем развиваются на 10 лет раньше, чем у женщин. Вместе с тем продлить жизнь можно, если не курить, правильно питаться, больше двигаться, избавиться от избыточной массы тела, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень холестерина, сахара в крови.

Организаторами акции выступают Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-

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акция, здоровье, Минск
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