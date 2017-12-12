12 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Медсестры и водители наиболее востребованы на рынке труда в Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

В январе-ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го в регионе наблюдается снижение числа нуждающихся в трудоустройстве граждан, в том числе безработных. На рынке труда отмечается увеличение потребности нанимателей в рабочей силе.

"На 1 декабря в службу занятости было заявлено 8,3 тыс. вакансий, по сравнению с началом года их число выросло в 1,5 раза. Более 54% свободных рабочих мест составляют вакансии по рабочим профессиям", - отметили в комитете. Среди рабочих профессий наиболее востребованы водители, трактористы, продавцы, электрогазосварщики, швеи, продавцы, повара и штукатуры. Устойчивый спрос отмечается на специалистов в сфере здравоохранения, в частности медсестер, а также в сельском хозяйстве, образовании и инженеров различного профиля.

"В январе-ноябре 2017 года оказано содействие в трудоустройстве более чем 25 тыс. граждан, в том числе 16,5 тыс. безработных, включая 2 тыс. человек, относящихся к категориям граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда. Более 200 безработным оказано финансовое содействие в организации предпринимательской деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. В целях стимулирования трудовой мобильности граждан оказано содействие в переселении на новое место жительство и работы семьям 20 безработных", - рассказали специалисты. Более чем 1,4 тыс. безработных организована профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. Наибольшее их количество обучалось по таким специальностям, как "продавец", "повар", "штукатур", "электрогазосварщик", "слесарь-сантехник" и "слесарь по ремонту автомобилей".

На 1 декабря 2017 года численность зарегистрированных безработных в Гродненской области составила 2,8 тыс. человек, что стало самым низким показателем за последние два года. Коэффициент напряженности на рынке труда по отношению к 1 декабря 2016-го снизился в 2,7 раза и составил 0,3 безработных на одну заявленную вакансию. С сентября 2017 года количество свободных рабочих мест стабильно превышает численность зарегистрированных безработных во всех регионах области.-0-