Медтехника и оборудование для эстетической медицины представлены на выставках в Минске

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинская техника и оборудование для эстетической медицины представлены на специализированных выставках, которые открылись сегодня в "Чижовка Арена" в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Участие в экспозициях принимают представители индустрии красоты и специалисты-медики. На выставках представлены медицинская техника, оборудование, а также аппаратные методики в косметологии и эстетической медицине. Белорусские производители презентуют современное оборудование для оснащения отделений реабилитации, кабинетов физиотерапии и иглорефлексотерапии учреждений здравоохранения.

Кроме того, специалисты медицинских и санаторно-курортных учреждений могут посетить научно-практические семинары, презентации и мастер-классы. Спикеры из разных стран поделятся опытом и раскроют секреты своих инъекционных техник.

По словам заместителя министра здравоохранения Бориса Андросюка, специализированные выставки вносят свой вклад в совершенствование системы здравоохранения Беларуси. Они знакомят врачей с достижениями отечественной и зарубежной медицины и эстетической индустрии.

Международные специализированные выставки "Эстетическая медицина и косметология", "Медицина и здоровье - 2018" проходят с 3 по 5 октября по адресу Минск, ул. Ташкентская, 19.-0-