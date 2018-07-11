Медуз выловили на Гребном канале в Бресте

11 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В акватории Гребного канала в Бресте сотрудники спортучреждения обнаружили медуз, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью областного центра олимпийского резерва по гребле Олег Голос.

Случай произошел несколько дней назад. Обитателей морских глубин обнаружили тренеры вблизи эллингов - у пирса для катеров и лодок. "Поначалу, разумеется, никто в эту историю не поверил, посчитав это невозможным. У нас ассоциация с медузами - это морское побережье. К тому же обычно они достаточно больших размеров. Тем не менее, один из сотрудников центра отправился на это место. Ему удалось зачерпнуть и выловить из воды пару медуз. Он принес их в административный корпус, и мы воочию смогли убедиться в их существовании", - рассказал Олег Голос.

Размер медуз в диаметре составляет около трех сантиметров. Особей поместили в пластиковые банки с речной водой. Сотрудники центра планируют показать находку специалистам из Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси, комитета по охране природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-