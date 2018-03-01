Мелкие ДТП из-за снегопада создают в Минске непродолжительные заторы - ГАИ

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серьезных ДТП из-за снегопада в Минске не зафиксировано, а мелкие столкновения не создают заторы надолго - информация о пробках в интернете несколько преувеличена, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно сервису "Яндекс. Пробки", Минск застрял в 10-балльных заторах, количество мелких ДТП приближается к 40. Однако, по данным столичной Госавтоинспекции, информация несколько преувеличена. "Местами движение транспорта, действительно, затруднено. Это касается центра города, проспекта Независимости, частично МКАД. Но серьезных ДТП не зафиксировано, случаев, при которых необходимо участие сотрудников ГАИ, чуть больше среднего для вечера в будни. В основном речь идет о мелких касаниях, при которых водители достаточно быстро решают вопрос через так называемый европротокол, поэтому затор не длится долго. Уборочная техника работает без перерыва, где необходимо - в сопровождении автомобилей ГАИ", - сказал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

Он обратил внимание водителей, что в связи с погодными условиями следует при выборе скорости ориентироваться не на ограничительные знаки, а на дорожную ситуацию, избегать резких перестроений. А пешеходам посоветовал обязательно перед выходом на проезжую часть убедиться, что весь транспорт остановился.

Тем временем фиксируются перебои в работе общественного транспорта. Примерно с обеда ГП "Минсктранс" работает в режиме бездорожья, больше всего задержек произошло в движении троллейбусов, восстановление занимало в среднем полчаса. На сайте предприятия в разделе "Информация о работе городского пассажирского транспорта в связи с дорожной обстановкой" можно отслеживать оперативную информацию о задержках. Например, недавно сообщалось, что с 17.33 на ул.Ташкентская - ул.Машиностроителей в направлении просп.Рокоссовского из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов на маршруте №49. Движение организовано по ул.Кабушкина, РК ст.м. "Автозаводская", ул.Кабушкина, Крупской и далее по маршруту.-0-