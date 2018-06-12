Мемориальный комплекс "Рыленки" планируют открыть после реконструкции 3 июля 2019 года

12 июня, Докшицкий район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мемориальный комплекс "Рыленки" в Дубровенском районе планируют открыть после реконструкции 3 июля 2019 года. Об этом сообщил журналистам во время семинара в Докшицком районе председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Собираемся открыть обновленный комплекс к 3 июля 2019 года, приурочив это к началу операции "Багратион". Она стартовала в тех местах, и солдаты, захороненные на комплексе, погибли в первые дни боев", - отметил Владимир Терентьев. По его словам, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация проекта.

Мемориальный комплекс "Рыленки" воздвигнут в 1973 году на Рыленском братском кладбище Дубровенского района. Это место захоронения 10 тыс. советских воинов 11-й гвардейской и 31-й армии, погибших в районе в жестоких боях с октября 1943 по июнь 1944 года.

Глава депутатского корпуса области при посещении мемориального комплекса "Шуневка" в Докшицком районе обратил внимание председателей исполкомов и районных Советов депутатов на важность подготовки уже сейчас к двум датам: 75-летию освобождения Беларуси в 2019 году и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. Оттягивать наведение порядка на воинских захоронениях и мемориалах нельзя, подчеркнул Владимир Терентьев.

Сегодня в Докшицком районе проводился областной семинар руководящих кадров Витебской области. На примере региона участники обсудили практику работы местного райисполкома по реализации указа от 23 февраля 2012 года №100 "О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности" и проведению работ по благоустройству. Участники семинара посетили ряд деревень района, оценив работу по вырубке деревьев и кустов вдоль придорожной полосы, сносу ветхих домов и хозпостроек, выкорчевке старых садов, с последующим вовлечением освободившихся земель в сельскохозяйственный оборот.-0-