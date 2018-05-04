Мероприятия ко Дню Победы в Ушачах ежегодно пополняются значимыми проектами - Терентьев

4 мая, Ушачский район /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия ко Дню Победы в Ушачах ежегодно пополняются значимыми проектами. Об этом заявил сегодня председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев на празднике, посвященный 74-й годовщине прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны на территории Ушачского района в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Терентьева, проведение на Ушачской земле в преддверии 9 Мая подобных торжеств стало доброй традицией. "Символично, что проведением памятных мероприятий на комплексе "Прорыв" праздник не ограничивается, а ежегодно пополняется другими значимыми событиями и проектами", - подчеркнул глава депутатского корпуса области.

"Это мероприятие не только дань прошлому, оно устремлено в будущее, воспитывая на примере поколений Победителей молодежь в духе любви к Родине. На Ушаччине каждый клочок земли - история. Здесь переплелись воедино мирные и ратные свершения, неповторимая природа, засверкали дарования, которые составляют гордость белорусской поэзии, прозы и искусства", - сказал Владимир Терентьев. Он также поздравил жителей и гостей с праздником и отметил значительный вклад в его организацию уроженца этой земли, председателя Витебской областной организационной структуры ДОСААФ Василия Коробова.

Торжественное открытие праздника состоялось на центральной площади городского поселка. Программа включала показательные выступления по техническим видам спорта - картингу, мотокроссу, автомоделированию. Затем колонна мотоциклов и автомобилей выдвинулась на митинг к мемориальному комплексу "Прорыв". Именно здесь, в районе деревень Плина и Паперино, 5 мая 1944 года партизаны прорвали смертельное кольцо блокады и вывели за собой 15 тысяч мирных граждан. В течение 25 суток формирования народных мстителей отбивали атаки нацистов, имевших значительное численное превосходство. Против партизан выступала более чем 60-тысячная группировка. Несмотря на это народные мстители выстояли и совершили легендарный подвиг. Почетным гостем на митинге стал участник прорыва Демьян Крупеня.

Выступая в комплексе "Прорыв", архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий подчеркнул, что в годы войны люди одержали победу благодаря своему единству - и это пример для всех. Он также добавил, что воспитывать патриотизм должны не только государство и школа, но и семья.

После возложения венков и цветов к монументу состоялись тематические выступления коллективов, завершится памятное мероприятие концертом и фейерверком.-0-