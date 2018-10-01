Месячник по благоустройству стартовал в Минске

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Месячник по уборке, благоустройству и озеленению территорий стартовал в Минске, сообщили БЕЛТА в управлении городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома.

Такая трудовая акция традиционно организуется осенью, чтобы подготовить объекты городского хозяйства к зиме. В частности, необходимо завершить ремонт дорог, комплексное благоустройство дворовых территорий, благоустройство и озеленение столицы. Городские службы рассчитывают на активное участие минчан в мероприятиях - каждый житель может присоединиться к посадке деревьев и кустарников, навести порядок в подъезде и дворе.

Коммунальные службы и администрации районов разработали поадресные планы проведения субботников. Предстоит выполнить ремонт более 130 тыс. кв.м улично-дорожной сети, 250 остановочных пунктов, высадить около 6 тыс. деревьев и 20 тыс. кустарников, убрать листву.

Во время месячника планируется заложить новые аллеи. В частности, в Лошицком усадебно-парковом комплексе высадят деревья в честь 100-летия МВД, в парке Победы - 100 яблонь в поддержку молодежного движения. Появятся аллеи, посвященные 45-летию "Зеленстроя Заводского района" (из 30 ясеней), 80-летию Советского района. Молодые саженцы украсят территорию вблизи кольцевой автодороги, парки, скверы, а также пр. Победителей.

На территории родильного дома №5 пройдет акция "Сердце Матери", на Цнянском водохранилище - акция "Чистая тропа", в парке Курасовщина 4 октября планируется открыть новый зеленый маршрут. -0-