Месячник по благоустройству стартует в Минске с 1 апреля

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
16 марта 2018, Пт
-3°C
Сплошная облачность EUR 2.4203
USD 1.9581
RUB 3.4354
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко подтверждает возможность обсуждения в будущем внесения изменений в Конституцию Беларуси
Президент
Для снятия проблемных вопросов порой достаточно четко объяснить людям ситуацию - Рыженков
Общество
Междугородние маршрутные такси в Беларуси возобновляют свою работу - Минтранс
Общество
Дарья Домрачева заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене
Спорт
Инновационное развитие Оршанского района обсуждалось на приеме граждан председателем ГКНТ
Регионы
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 20-22 марта
10:53 Регионы
Систему взаимодействия вузов с заказчиками кадров обсудят в БГУ 3 апреля
10:52 Общество
ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее из-за непогоды
10:37 Общество
Упрощенную систему налогообложения в Минске стали применять на 7% больше бизнесменов
10:35 Регионы
Нацбанк предлагает выплачивать бонусы топ-менеджерам банков частями в течение 3-5 лет
10:30 Экономика
В Мадриде прошли массовые беспорядки, пострадали 14 человек
10:27 В мире
Пора худеть к лету - ученые назвали самую эффективную диету
10:25 Калейдоскоп
ФОТО: Бузовский и депутаты Мингорсовета вручили паспорта юным гражданам
10:23 Заголовки новостей
Милиция на рынке "Ждановичи" и стройках Минска за сутки задержала 7 нелегальных мигрантов
10:14 Происшествия
Лукашенко в Минске посетит часть внутренних войск МВД
10:10 Президент
Минсельхозпрод утвердил критерии оценки степени риска при проведении выборочных проверок
10:04 Экономика
В Волковыске зарегистрировано 24 случая кори
10:02 Регионы
Майли Сайрус обвиняют в плагиате
10:00 Калейдоскоп
Голосование на выборах президента России пройдет в 13 городах Беларуси
09:46 Политика
Около 90 тыс. кв.м дворовых проездов планируется отремонтировать в Минске весной
09:42 Регионы
В Словении установлен первый в мире памятник технологии блокчейн
09:39 Технологии
Более Br55,4 тыс. собрано в Могилевской области во время марафона "Согреем детские сердца"
09:31 Регионы
Сын Трампа разводится
09:30 В мире
На автодороге Бишкек-Ош сошли три лавины, движение закрыто
09:28 В мире
Месячник по благоустройству стартует в Минске с 1 апреля
09:02 Регионы
Все новости
Сюжеты
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Годовщина трагедии в Хатыни Годовщина трагедии в Хатыни
Посевная кампания Посевная кампания
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Месячник по благоустройству стартует в Минске с 1 апреля

Регионы 16.03.2018 | 09:02
Фото из архива
Фото из архива

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Месячник по благоустройству традиционно пройдет в Минске с 1 апреля по 1 мая, сообщила на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовлен соответствующий проект распоряжения. Всем коммунальным службам, администрациям районов необходимо до 20 марта разработать планы мероприятий с объемами работ", - сказала Марина Малаева.

Весенний месячник проводится ежегодно, в прошлом году в связи с благоприятными погодными условиями он стартовал 20 марта. В этот период территории очищаются от мусора, ведется ремонт и покраска малых архитектурных форм, игрового оборудования, посадка деревьев. К участию в субботниках привлекаются общественные организации, трудовые коллективы, учащиеся, жильцы.-0-

﻿
Теги
благоустройство, Минск
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4203 BYN 2.412 BYN 2.42 BYN
USD
1.9581 BYN 1.963 BYN 1.964 BYN
RUB
3.4354 BYN 3.415 BYN 3.435 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко ждет от Конституционного суда предложений по повышению эффективности всей судебной системы
Все видео

Фотоновости

Бузовский и депутаты Мингорсовета вручили паспорта юным гражданам
Все фото

Инфографика

Динамика вкладов населения В 2017 году и начале 2018 года в банковской системе республики сохраняется устойчивая тенденция к росту депозитов физических лиц в белорусских рублях и снижению депозитов в иностранной валюте.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко предлагает судьям Конституционного суда вести активную преподавательскую работу в вузах
Лукашенко в Минске посетит часть внутренних войск МВД
Лукашенко: развитие в Беларуси многопартийной системы прежде необходимо закрепить конституционно
Политика
Голосование на выборах президента России пройдет в 13 городах Беларуси
Для белорусов стоимость шенгенских виз после подписания соглашения с ЕС может снизиться до 35 евро
Беларусь и Израиль намерены вести интенсивный диалог в политике, экономике и IT-сфере - Скворцов
Экономика
Фото из архива Беларусь заинтересована внедрять финансовые инструменты поддержки зеленой экономики - Матусевич
Нацбанк предлагает выплачивать бонусы топ-менеджерам банков частями в течение 3-5 лет
Минсельхозпрод утвердил критерии оценки степени риска при проведении выборочных проверок
Происшествия
Альфа-Банк предупреждает о деятельности лжеброкеров
Милиция на рынке "Ждановичи" и стройках Минска за сутки задержала 7 нелегальных мигрантов
ГАИ проводит проверку по факту дрифта легковушки по площади Славы в Могилеве
Общество
Максим Рыженков во время приема граждан Для снятия проблемных вопросов порой достаточно четко объяснить людям ситуацию - Рыженков
Систему взаимодействия вузов с заказчиками кадров обсудят в БГУ 3 апреля
ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее из-за непогоды
Спорт
Лидия Графеева. Фото AP - БЕЛТА Белоруска Лидия Графеева завоевала бронзу в биатлоне на Паралимпийских играх в Пхенчхане
Московский ЦСКА победил на выезде "Лион" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Футболисты киевского "Динамо"  проиграли "Лацио" и завершили выступление в Лиге Европы
Технологии
Фото из архива "Белпочта" начинает внедрять SMS-оповещение о приходе международных посылок
В Словении установлен первый в мире памятник технологии блокчейн
Audi сможет конкурировать с Tesla к 2020 году
Культура
Viva Braslav Open Air 2018 назвал 9 первых участников
Отреставрированный фильм "Иди и смотри" покажут в Минске к 75-летию трагедии Хатыни
"Маленький принц" возвращается на сцену Брестского театра драмы
В мире
Четыре человека погибли и девять ранены в результате обрушения моста во Флориде
В Мадриде прошли массовые беспорядки, пострадали 14 человек
Сын Трампа разводится
Калейдоскоп
Иллюзионист из Малайзии 16 раз переоделась за 30 секунд
Пора худеть к лету - ученые назвали самую эффективную диету
Майли Сайрус обвиняют в плагиате
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь в ритме Сердца
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Яблоки на снегу: заберите нас
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия