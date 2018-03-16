Месячник по благоустройству стартует в Минске с 1 апреля

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Месячник по благоустройству традиционно пройдет в Минске с 1 апреля по 1 мая, сообщила на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, передает корреспондент БЕЛТА.
"Подготовлен соответствующий проект распоряжения. Всем коммунальным службам, администрациям районов необходимо до 20 марта разработать планы мероприятий с объемами работ", - сказала Марина Малаева.
Весенний месячник проводится ежегодно, в прошлом году в связи с благоприятными погодными условиями он стартовал 20 марта. В этот период территории очищаются от мусора, ведется ремонт и покраска малых архитектурных форм, игрового оборудования, посадка деревьев. К участию в субботниках привлекаются общественные организации, трудовые коллективы, учащиеся, жильцы.-0-
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