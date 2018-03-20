20 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Месячник подготовки к весенне-полевым работам стартовал в Витебской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Виктор Гуторов.
По его словам, месячник общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда в сельхозорганизациях региона проводится в преддверии массовых полевых работ. Поэтому сейчас особое внимание уделено подготовке техники к выходу в поля, обеспечению механизаторов спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. На контроле находятся также вопросы по организации горячего питания, проведению семинаров-учебы по безопасным методам и приемам работы при выполнении технологических операций и другие актуальные темы.
"Все мероприятия месячника носят превентивный профилактический характер. Наша цель заключается в том, чтобы до начала посевной выявить и устранить имеющиеся недостатки, повысить уровень знаний работников сельхозорганизаций по вопросам охраны труда", - подчеркнул Виктор Гуторов.
В Витебской области в текущем году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 796 тыс. га. Половина пашни отводится под зерновые и зернобобовые культуры, при этом зернобобовые займут 120 тыс. га, что составит 15% пашни.-0-
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