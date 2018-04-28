Места для отдыха в Минском районе благоустроены и готовы к посещению

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Места для отдыха в Минском районе благоустроены и готовы к массовому посещению. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Минского РУВД Елена Королева.

Представители Минского райисполкома, РУВД, РОЧС, ОСВОД, Госинспекции по охране животного и растительного мира провели проверку готовности мест массового отдыха на территории района. Компетентная комиссия посетила популярные места отдыха: водохранилища Вяча, Крыница, Заславское, Дрозды и Птичь.

В ходе проверки особое внимание на пляжных зонах было обращено на состояние раздевалок, игровых площадок, беседок, скамеек и другого пляжного оборудования. "Комиссия отметила, что на территориях массового отдыха появились новые детские площадки, беседки, раздевалки, места для пикников, где можно комфортно проводить время. По результатам проверки было сделано заключение о том, что места отдыха благоустроены и готовы к массовому посещению. Недочеты в этом направлении устраняются в рабочем порядке", - отметила Елена Королева.

Кроме этого, сотрудники отдела ГАИ проверяли наличие и состояние парковочных мест, дорожных знаков, шлагбаумов и другого оборудования, регулирующего передвижение транспорта в самих местах отдыха и на прилегающих территориях.-0-