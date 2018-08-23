Местные органы власти должны эффективнее вовлекать в оборот неиспользуемое имущество - Анатолий Лис

23 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Местные органы власти должны активнее и эффективнее вовлекать в оборот неиспользуемое имущество. Об этом заявил сегодня на заседании Брестского облисполкома его председатель Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании рассматривалась работа по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества. В Брестской области его насчитывается более 860 тыс. кв.м, и вопрос не теряет своей актуальности. "В первую очередь он увязан с необходимостью наведения порядка на земле, - сказал Анатолий Лис. - Во-вторых, немалая доля этого имущества должна служить местом вложения инвестиций, создания рабочих мест и новых производств. В-третьих, средства от распоряжения имуществом и налоговые отчисления созданных производств являются реальным источником пополнения бюджетов всех уровней. Поэтому там, где есть компетенция местных органов власти, нужно более активно и эффективно над этим работать".

По словам председателя комитета "Брестоблимущество" Павла Манько, наиболее системно организован процесс с имуществом коммунальной собственности. Коэффициент его использования за первое полугодие увеличился до 96,4%, а площадь такого имущества в регионе уменьшилась на 3,5%. Почти треть неиспользуемого коммунального имущества (105 тыс. кв.м) находится в Бресте, из них 70 тыс. кв.м приходится на здания бывших военных городков и воинских частей.

"Они имеют почти нулевую ликвидность и не представляют практически никакого интереса для модернизации, использования и так далее. Эти объекты интересны только в рамках инвестиционного пятна. Поэтому мы формируем инвестиционные площадки, чтобы решать вопрос не за бюджетные деньги, а инвестор взял это на себя. До недавнего времени у нас не было уточненного плана детальной планировки микрорайона Юго-Запад, центральной части города. В этом году уже начинаются конкретные действия по выводу (ликвидации) этих объектов из оборота", - пояснил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

В целом за январь-июнь план по вовлечению в хозоборот и сносу по коммунальной собственности в регионе выполнен на 28,6%. По количеству проданных объектов Брестская область лидирует среди регионов республики.-0-