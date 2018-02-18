Местные советы являются индикатором эффективности работы всей вертикали власти - Владимир Дворник

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Местные советы являются индикатором эффективности работы всей вертикали власти. Такое мнение сегодня журналистам после голосования на участке №22 по выборам в местные Советы 28-го созыва в Гомеле высказал председатель облисполкома Владимир Дворник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важно, чтобы в местные советы депутатов пришли профессионалы, которые обладают необходимыми опытом и знаниями для принятия здравых решений на благо своих избирателей. Ведь эффективность деятельности всей вертикали власти можно оценивать по работе депутатов местных советов", - сказал Владимир Дворник.

По его мнению, участие в выборах должны принимать все граждане, поскольку от голоса каждого зависит будущее. Глава региона выразил уверенность, что выборы в местные Советы 28-го созыва пройдут на достойном уровне.

Владимир Дворник также рассказал, почему предпочитает голосовать именно в основной день выборов. "Считаю этот день праздником. Поэтому мне захотелось прийти на выборы именно сегодня, чтобы разделить настроение с гомельчанами", - сказал он.-0-