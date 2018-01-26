Местные власти нацелены на всестороннее содействие жителям в трудоустройстве - зампред райисполкома

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Местные власти нацелены на всестороннее содействие жителям в трудоустройстве и видят резервы для этого, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Кобринского райисполкома Валентин Трубчик.

Зампредседателя райисполкома отметил, что декрет о содействии занятости охватывает все аспекты трудоустройства. "Поиск рабочего места является заботой и гражданина, и местной власти. Главный посыл декрета №1 - уделить больше внимания не занятым в экономике людям, оказать им помощь в трудоустройстве. У нас есть персональные данные не занятых граждан. С ними мы ведем профессиональный разговор о предоставлении работы", - подчеркнул Валентин Трубчик.

Он отметил, что ситуация на рыке труда в том числе зависит от развития малого и среднего бизнеса в регионе. Предпринимателям предлагаются обустроенные площадки для размещения предприятий, информация о наличии профильных специалистов в банке вакансий.

"Частные субъекты хозяйствования видят преференции, которые им предоставляются по декрету №7. Уверен, что в ближайшем будущем это даст свой результат. В текущем году мы планируем создать в районе 350-400 новых рабочих мест за счет расширения существующих производств, предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Это резервы, в которых мы видим точки роста экономики и благосостояния людей", - резюмировал Валентин Трубчик.-0-