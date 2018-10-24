Местные жители должны активнее проявлять инициативу в вопросах благоустройства своего края - Вовк

24 октября, Браслав /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Местные жители должны активнее проявлять инициативу в вопросах благоустройства своего края. Такое мнение высказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк по итогам выездного приема граждан в Браславе.

"Важно, чтобы жители сами проявляли инициативу, обращались с предложениями в органы власти", - подчеркнул Виталий Вовк. Он высказал мнение о необходимости объединения усилий местных жителей и представителей органов власти и привел в качестве примера пришедшего на прием браславчанина. Прожив десять лет в Минске, мужчина вернулся на малую родину, чтобы именно здесь растить своих троих детей. На приеме неравнодушный к своему городу гражданин высказал ряд рациональных предложений по благоустройству, уборке мусора, организации велодорожек и т.д. "Все идеи по улучшению города мы предложили ему направить в райисполком. Они будут учтены при подготовке Браслава к областному празднику "Дажынкі", который город будет принимать в 2019 году", - отметил помощник Президента.

На приеме Ольга Алексеева по вопросу страховых выплат

На приеме по вопросу благоустройства улицы Ленинская в Браславе Алексей Жилевич

На приеме по вопросу прекращения строительства автостоянки Артур Вецелис, Наталья Юхневич, Олег Шидловский и Анатолий Красный

Виталий Вовк акцентировал внимание на значимости личных приемов граждан. "Они являются важной связью с населением, помогают понимать, насколько власти принимают правильные решения, чтобы люди жили на своей малой родине и реализовывали себя", - добавил он.

Касаясь прошедшего приема, Виталий Вовк положительно отметил работу местных органов власти: "В целом видно, что они работают с населением. Темы поднимались различные, были и сложные. Однако каких-то вопиющих вопросов, из ряда вон выходящих, не прозвучало".

Местный поисковик-энтузиаст, работник райпо, обратился за финансовой помощью для организации операции по поиску американского истребителя Второй мировой войны "Аэрокобра", который в годы войны совершил вынужденную посадку на местном болоте. По мнению Виталия Вовка, это очень интересная и важная тема. К его поиску планируется привлечь воинские подразделения, поисковиков и других заинтересованных.

Вопрос подтопления в межсезонье сразу нескольких городских улиц озвучила семья, проживающая по ул.Богдановича. С учетом актуальности темы помощник Президента поручил поднять проект застройки на предмет наличия мелиоративного канала.

Также обращались местные жители по вопросам расселения, прекращения страховых выплат, благоустройства улицы Ленинская, строительства автомобильной стоянки для обслуживания системы электронного бронирования времени пересечения госграницы с Латвией автотранспортом в пункте пропуска "Урбаны", залесения участка территории возле нефтепровода "Дружба". Ранее эта территория, по словам заявителей, относилась к пахотным землям. По всем вопросам даны соответствующие поручения.-0-

Фото Александра Хитрова