Местные жители помогли пострадавшим от пожара детям в Поставском районе

9 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следователи совместно с Поставским райисполкомом при поддержке жителей района посетили местную больницу и социальный приют, где находятся дети семьи, пострадавшей от пожара 1 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.
Благотворительная акция прошла сегодня в Поставах. Жители района откликнулись на просьбу помочь многодетной семье и передали малышам предметы гигиены и детское питание, а старшим ребятам - игрушки, сладости, одежду и др. Активное участие в акции приняли следователи Поставского РОСК, которые также приобрели детям необходимые продукты питания. В итоге собранных средств оказалось достаточно, чтобы их получили не только дети пострадавшей многодетной семьи, но и другие воспитанники детского приюта.
В свою очередь администрация больницы и социального приюта поблагодарила жителей района за то, что не остались в стороне в сложной ситуации.-0-
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