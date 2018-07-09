Местные жители помогли пострадавшим от пожара детям в Поставском районе

9 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следователи совместно с Поставским райисполкомом при поддержке жителей района посетили местную больницу и социальный приют, где находятся дети семьи, пострадавшей от пожара 1 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Благотворительная акция прошла сегодня в Поставах. Жители района откликнулись на просьбу помочь многодетной семье и передали малышам предметы гигиены и детское питание, а старшим ребятам - игрушки, сладости, одежду и др. Активное участие в акции приняли следователи Поставского РОСК, которые также приобрели детям необходимые продукты питания. В итоге собранных средств оказалось достаточно, чтобы их получили не только дети пострадавшей многодетной семьи, но и другие воспитанники детского приюта.

В свою очередь администрация больницы и социального приюта поблагодарила жителей района за то, что не остались в стороне в сложной ситуации.-0-

Фото УСК по Витебской области