Метростроители начали прокладку тоннеля в сторону ул. Аэродромной

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Метростроители начали прокладку тоннеля третьей линии в сторону ул. Аэродромной. Такая информация размещена на сайте ГПО "Минскстрой", сообщает БЕЛТА.

Бригада по монтажу немеханизированного щита "Ольга" приступила к работе по прокладке тоннеля: на глубине 12 м щит двинулся в сторону будущей станции "Аэродромная". Скорость прокладки составит примерно 40 м в месяц при круглосуточном режиме работы, а всего метростроителям до конечной точки необходимо преодолеть 403 м. На помощь придет второй немеханизированный щит, его подключат в феврале, площадка для старта подготовлена. Второй щит пойдет параллельно правым тоннелем.

На проходке будет задействована бригада из четырех звеньев со стандартным составом смены: девять проходчиков, слесарь, электрик и механик. Как пояснил директор СМУ-2 УП "Минскметрострой" Игорь Желтов, при монтаже стен котлована планируется использовать те же элементы высокоточной обделки, что и при работе механизированного щита "Алеся".

Одновременно открытым способом метростроители будут прокладывать тоннель в направлении станции "Ковальская Слобода". Они рассчитывают преодолеть это расстояние (почти 100 м) до конца февраля.

Третья линия метро пройдет через центр города с юга на север и будет насчитывать 14 станций. Первый ее участок (от ул. Корженевского до Юбилейной площади) пролегает глубоко, поскольку линия пройдет под Лошицкой водной системой, транспортными развязками и плотной городской застройкой.-0-