Международная специализированная выставка образовательных услуг пройдет в Минске 15-17 февраля

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная специализированная выставка образовательных услуг "Образование и карьера" пройдет в Национальном выставочном центре "БелЭкспо" в Минске 15-17 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

В работе выставки примут участие университеты, колледжи, лицеи, институты последипломного образования, образовательные центры, курсы иностранных языков, зарубежные вузы. Главной целью мероприятия является профориентация выпускников школ, знакомство со спектром образовательных услуг в вузах Беларуси и других стран, в частности представители учреждений образования Польши, Латвии, Чехии, Германии, Франции расскажут о правилах приема в зарубежные вузы, условиях проживания и программах обмена.

Посетители смогут получить интересующую информацию в ходе общения с представителями учебных заведений и увидеть презентации различных профессий на интерактивных площадках.

Выставка будет работать 15 и 16 февраля с 10.00 до 18.00, 17 февраля - с 10.0 до 15.00, вход свободный.

Организаторы мероприятия - выставочное предприятие "Экспофорум" и Комитет по образованию Мингорисполкома.-0-