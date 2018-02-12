Международная выставка BUDEXPO пройдет в Минском районе с 21 по 24 марта

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXI Международная специализированная выставка BUDEXPO пройдет с 21 по 24 марта в торгово-логистическом комплексе "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица (Минский район), сообщили БЕЛТА организаторы выставки.

"Выставка, открывающая строительный сезон, является правопреемницей "Стройэкспо", которая проводилась с 1997 года. На этот раз специализированный масштабный форум пройдет в обновленном формате и под новым брендом - BUDEXPO. Запланировано создание крупнейшей в Беларуси выставочно-конгрессной площадки в области строительства и архитектуры. Посетители выставки будут иметь возможность проконсультироваться с экспертами и завязать необходимые деловые контакты", - рассказали организаторы.

Экспоненты представят полный спектр продукции для строительной отрасли: строительные и отделочные материалы, технологии их производства, технику, системы теплоснабжения, вентиляции и энергообеспечения, средства видеонаблюдения, контроля и ограничения доступа, оборудование и инструменты, искусственный камень и натуральный, древесные материалы, кирпич, кровельные материалы. Будут представлены также лестницы, металлоконструкции, тротуарная и керамическая плитка, окна, двери, ворота, средства индивидуальной защиты и спецодежды, предметы интерьера.

В выставке примут участие крупные отечественные и зарубежные предприятия строительной отрасли, проектные, архитектурные, инжиниринговые, инвестиционно-строительные организации, частные инвесторы и застройщики. Среди участников делегации из России, Китая, Литвы, Германии, Польши, Италии, Финляндии, Норвегии, Украины, Казахстана.

Во время выставки пройдет международный строительный форум "Инновации в строительстве", который предполагает проведение конференций, круглых столов, панельных дискуссий. Будут обсуждаться новые технологии и решения в строительстве, проектирование и управление строительными BIM-технологиями, новая архитектура, интеллектуальные здания, экотехнологии, декоративные материалы, средства малой механизации. Запланировано выступление более 40 ведущих экспертов Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В программе также ярмарка-конкурс инновационных проектов "Budидея", которая соберет лучшие проекты в строительной отрасли. Уже подано более 10 заявок от различных научных лабораторий, НИИ, авторских групп, в которых заявлены новые эффективные теплоизоляционные и строительные материалы, технологии, инновационное строительное оборудование.

Кроме того, впервые будут проведены конкурсы профессионального мастерства "Budмастер-2018" по номинациям "Лучший каменщик" и "Лучший штукатур". В программе также мастер-классы по использованию сухих смесей, различным технологиям нанесения декоративных материалов (венецианская штукатурка, фактурная штукатурка, создание барельефов, росписи).

Выставка BUDEXPO 2018 пройдет при поддержке Совета Министров и содействии Министерства архитектуры и строительства, УП НВЦ "Белэкспо" Управления делами Президента.-0-