Международный день йоги отметят в Минске 16 июня

Международный день йоги в Минске. Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный день йоги минчане отметят 16 июня массовым занятием под открытым небом в парке им. М.Горького, сообщили БЕЛТА в посольстве Индии в Беларуси.

Четвертое лето подряд в июне посольство Индии организует мероприятие при поддержке Минского городского исполнительного комитета и неизменного генерального спонсора - белорусского бренда Mark Formelle.

Все желающие смогут с 9.00 до 12.00 присоединиться к празднику, нужно лишь захватить с собой коврик. Программа мероприятия включает в себя дыхательные и медитативные упражнения, Сурья Намаскар челленж (комплекс из 54 или 27 подходов) с награждением самых стойких участников. Позаниматься йогой смогут даже дети - им будет презентован свой комплекс. Также запланирован конкурс рисунка на тему "Солнце - источник жизненной энергии и йоги".

Все упражнения будут демонстрироваться дипломированным специалистом из Индии и профессиональными инструкторами минских школ йоги. "Более того, уже сейчас для подготовки к Международному дню йоги посольство Индии проводит для желающих бесплатные занятия", - добавили организаторы.

Можно просто прийти на праздник всей семьей и отдохнуть на свежем воздухе в специально обустроенной зоне, сделать яркие снимки и получить подарки от спонсора.-0-