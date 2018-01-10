10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Международный день "Спасибо" в Гродно отметят запуском воздушных шаров со словами благодарности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста.

Самый вежливый праздник - Международный день "Спасибо" - отмечается 11 января. Необычную акцию в его честь решили провести в Гродно. Благодарности партнерам и волонтерам Красного Креста здесь выразят в "воздушной" форме.

"Мероприятие пройдет в центре города. Волонтеры организации на улице Советской и одноименной площади будут интервьюировать прохожих. Спрашивать их о благотворительности, о том, кому они помогли в 2017 году, поинтересуются, знают ли люди о деятельности Красного Креста", - рассказали в Гродненской областной организации БОКК. Кульминацией станет акция на Советской площади. Здесь прозвучат слова благодарности партнерам организации, волонтерам Красного Креста, всем, кто участвует в оказании помощи нуждающимся. Волонтеры запустят в небо букет из красных шаров с прикрепленным к нему словом "Спасибо".

Проводится акция с целью привлечения внимания населения к благотворительности и деятельности Белорусского общества Красного Креста.-0-