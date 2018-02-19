19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль медиации пройдет 17-18 мая в Минске, сообщила БЕЛТА идейный вдохновитель и председатель организационного комитета фестиваля Марина Бойко.

Участниками мероприятия станут медиаторы из США, Великобритании, Германии, Беларуси, Литвы, Польши, Украины, Казахстана, России - всего более 50 экспертов, а также представители органов власти и организаций, заинтересованных в развитии и продвижении медиации.

Форум позволит больше узнать о направлениях медиации, разнообразном опыте применения, пообщаться со специалистами-медиаторами, наладить сотрудничество как в корпоративных интересах, так и для решения личной ситуации. Кроме пленарных докладов, запланированы мастер-классы, семинары, лекции ведущих зарубежных и отечественных экспертов, будут презентованы книги о медиации, вышедшие за последний год.

"Мы будем не только делиться опытом, но и заниматься стратегическим планированием, обсуждать возможности развития сферы и ее отдельных направлений", - отметила Марина Бойко.

Сайт фестиваля будет запущен 1 марта.

Организаторами мероприятия выступают филиал Российского государственного социального университета в Минске, Центр медиации и переговоров, Центр медиации и права.-0-