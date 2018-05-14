Международный фестиваль поддержки семьи, материнства и детства пройдет в Бобруйске

14 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Международный фестиваль поддержки семьи, материнства и детства "Счастье в детях" пройдет в Бобруйске 15-20 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре поддержки семьи материнства и детства "Покрова".

Направленный на популяризацию семейных ценностей и формирование положительного имиджа полных многодетных семей, фестиваль станет седьмым по счету и, по традиции, объединит неравнодушных к положению семьи в современном обществе людей.

В мероприятии примут участие представители БПЦ и РПЦ, государственных органов власти, общественных организаций, учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты, учащиеся и студенты.

Откроет 15 мая фестиваль социально-общественный форум "Семья и будущее человечества". В его программе: практическая конференция, работа тематических дискуссионных площадок, встречи с представителями БПЦ.

В рамках фестиваля также состоится награждение победителей конкурса молодежных социальных проектов "Молодежь Бобруйска за жизнь" и конкурса рисунков "Моя семья".

Завершится фестиваль концертно-развлекательной программой в Молодежном парке.-0-