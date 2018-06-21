Международный форум "Дружба-2018" пройдет в Гомельском районе

21 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный молодежный форум "Дружба-2018" пройдет 21-23 июня вблизи поселка Ильич Гомельского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало.

Форум станет частью мероприятий, посвященных традиционной встрече приграничных областей Беларуси, России, Украины. Он соберет около 300 представителей молодежи. В состав команд войдут активисты, волонтеры, спортсмены, творческие коллективы и т.д.

"Девиз нынешней встречи "Родина - в сердце моем", поэтому ряд мероприятий будет посвящен патриотической тематике, знакомству с национальными традициями", - сказала Ирина Довгало. Организаторы международного молодежного форума подготовили насыщенную творческую, спортивную и образовательную программу.

Участники разобьют в живописном месте палаточный городок. Здесь же будет работать полевая кухня. Торжественное открытие лагеря состоится 21 июня. В этот день ребят ожидает семинар-тренинг для волонтеров "Плечо друга", будут работать презентационная зона hand-made, фотолокации и арт-площадка национальных подворий "Калі ласка ў нашу хату", выставка-пленэр "Бренд района". Ближе к вечеру всех объединит молодежный флешмоб "Хоровод Дружбы", в котором команды представят хореографические зарисовки в национальных костюмах и пригласят всех повторить народные танцы. Кроме того, желающие смогут проявить себя в конкурсе рекордов "Самое сильное звено".

Во второй день представители молодежных делегаций проведут открытый диалог "Молодежь. Традиции. Будущее", а затем выйдут на старты спортивных соревнований и эко-туристической игровой эстафеты. В течение дня будут работать интерактивные площадки, пройдут тренинги, мастер-классы и т.д.

23 июня участники лагеря присоединятся к мероприятиям, посвященным традиционной встрече представителей приграничных областей Беларуси, России и Украины, в Ветке.

Организатором международного молодежного лагеря "Дружба-2018" выступает Гомельский областной комитет ОО "БРСМ" при поддержке Гомельского областного исполнительного комитета. Мероприятие направлено на развитие дружественных связей между молодежью стран-соседок, формирование здорового образа жизни, лидерских качеств и организаторских способностей молодых людей, популяризацию национальных культур, совершенствование форм работы молодежных объединений.-0-