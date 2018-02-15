Международный культурно-спортивный фестиваль "SHIMKO собирает друзей" пройдет в июле на Ислочи

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный культурно-спортивный фестиваль "SHIMKO собирает друзей" пройдет 26-29 июля на берегу реки Ислочь в Минской области, сообщили БЕЛТА в Министерстве спорта и туризма Беларуси.

Фестиваль проводится уже во второй раз, и в этом году его аудитория, как ожидают организаторы, составит не менее 50 тыс. человек (в 2017-м было свыше 10,8 тыс.). Приедут представители спорта, культуры различных стран, государственные деятели, политики, звезды шоу-бизнеса, телевидения и радио, успешные предприниматели.

Территория мероприятия будет разделена на тематические площадки, среди которых спортивные зоны, палаточный лагерь, фуд-корты с национальными кухнями различных стран, концертная площадка со сценой, выставка ретроавтомобилей и мототехники, уникальный автобус-дискотека и др.

Гостям обещают и эксклюзивные развлечения. Например, можно будет подняться в воздух на воздушном шаре или полетать на вертолете, попариться в полевой бане, пострелять из лука. В программе также катание на чешских аттракционах, командные турниры по лазертагу, мастер-классы по различным танцевальным направлениям, зрелищное шоу от детской мотошколы, любительские гонки на квадроциклах, соревнования по воркауту и многое другое.

Организаторами фестиваля выступают Министерство спорта и туризма совместно с ОО "Будь здоров!" и лично его председателем рекордсменом Книги рекордов Гиннесса Кириллом Шимко.-0-