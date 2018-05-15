Международный молодежный фестиваль социальной рекламы пройдет в Гомеле

15 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный молодежный фестиваль социальной рекламы "Ясный взгляд" пройдет в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины с 16 по 18 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Участники фестиваля, который станет уже третьим по счету, представят 20 вузов из Беларуси, России, Украины. Организаторы мероприятия предлагают несколько тем для проектов социальной рекламы. Среди них - "Моя Родина", которая направлена на привлечение внимания молодого поколения к сохранению и изучению культурного, природного и этнического наследия своей страны; "Мирное небо", предлагающая поразмышлять над вопросами поддержания мира между государствами и нациями, преодоления последствий военных конфликтов, решения проблемы терроризма. Через "Диалог культур" авторы социальных проектов смогут рассказать о богатстве и разнообразии традиций, языков, национальных особенностях литературы, кинематографа, музыки, живописи. Тема "Моя семья" позволит представить свое видение путей к взаимопониманию и доверию между поколениями, этики взаимоотношений в семье. Также в перечне заявленных тем - "Добро без границ", "Моя будущая профессия", "Любимый город".

Свой взгляд на предложенные темы участники форума смогут передать через социальные плакаты и видеоролики хронометражом от одной до трех минут. Оценивать работы будет компетентное жюри, в состав которого войдут представители различных сфер деятельности из Беларуси, России, США.

Победителям и финалистам фестиваля вручат дипломы и памятные призы, лучшие работы могут размещаться на рекламных щитах, сайтах учебных заведений - участников фестиваля, в региональных средствах массовой информации.

Программа фестиваля также включает мастер-классы, круглый стол, правовой тренинг, семинары, экскурсии и другие культурно-познавательные мероприятия.

Форум нацелен на объединение молодежи через творческий поиск решения социально-экономических и духовно-нравственных проблем современного общества, развитие межнациональной и межконфессиональной толерантности, волонтерского движения. Его организаторами выступают Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины при поддержке Московского городского педагогического университета.-0-