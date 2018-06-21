Международный мото- автопробег "Победа без границ" финишировал в Бресте

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брест сегодня прибыли участники международного мото- автопробега по местам боевой славы "Победа без границ", передает корреспондент БЕЛТА.

Стартовал пробег 9 мая в казахстанском городе Шымкент. Он проходил по трем направлениям - южному, северному и западному. На территории России участники объединились в одну колонну и выдвинулись в сторону Беларуси. Конечной точкой маршрута стал Брест. Байкеры и автомобилисты преодолели более 14 тыс. км, побывали более чем в 40 городах.

"Наш пробег - это эстафета. В каждом городе нас встречали местные байкеры, автолюбители. Но несколько человек составляют костяк, который проехал через Казахстан, Россию и Беларусь, побывал в местах боевой славы. Трудно передать словами чувства, которые там испытываешь. Будучи на этой земле, понимаешь: наши деды и прадеды сделали все, чтобы у страны было будущее, чтобы мы могли жить и радоваться жизни", - подчеркнула одна из руководителей проекта "Победа без границ" Инна Субботина. Она добавила, что цель проекта не только поклониться павшим воинам и встретиться с ветеранами, отстоявшими независимость родины, акция также направлена на единение братских народов СНГ.

Участники мото- автопробега посетили Брестскую крепость, возложили цветы к Вечному огню, почтили память героев минутой молчания. Для них организована экскурсия по мемориальному комплексу. Сегодня ночью они вновь придут в цитадель над Бугом, чтобы поучаствовать в митинге-реквиеме, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, понаблюдать за реконструкцией обороны Брестской крепости. Днем 22 июня в Брестском областном общественно культурном центре представители проекта выступят с концертом "Песни войны".

Подобный мото- автопробег состоялся впервые. Планируется, что он станет традиционным.

Проект "Победа без границ" создан по инициативе общественного объединения "Соотечественник" Южно-Казахстанской области Казахстана, Авто- мотофедерации г. Шымкента и продюсерского центра Pro-Studio (Казахстан).-0-