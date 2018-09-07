Международный турнир по интеллектуальным играм пройдет в Полоцке

7 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком государственном университете 8-9 сентября пройдет международный турнир по интеллектуальным играм "Кубок Евфросинии Полоцкой", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Выявлять сильнейших будут 14 команд из Беларуси и России, в числе которых и коллектив известного эрудита Анатолия Вассермана с ним в составе. Кроме того, приедут действующие чемпионы Беларуси и две команды из ТОП-30 мира.

Каждый коллектив будет состоять из шести человек. Участники состязаний покажут свои способности в одной из разновидностей игры "Что? Где? Когда?" (6 туров по 12 вопросов), командной "Своей игре" (прозвучат 15 тем) и в мозговом штурме. Победители получат кубок, а призеры и участнки - медали и ценные призы.

"Развитие и поддержка интеллектуальных способностей молодежи всегда было важным для БРСМ. Мы рады участвовать в организации подобных турниров, помогать открываться и развиваться молодому поколению, мотивировать на научный поиск, создание нового и полезного", - сказал исполняющий обязанности первого секретаря Витебского областного комитета молодежной организации Вячеслав Хрол.

Для участников организуют культурную программу: обзорную пешеходную экскурсию по самому древнему городу Беларуси, а также по зданию бывшего Полоцкого коллегиума.

Организаторами турнира выступили Витебский областной комитет БРСМ, областной Совет депутатов и ОАО "АСБ Беларусбанк".-0-