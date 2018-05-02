Международный велокарнавал проведут 12 мая в Минске

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
2 мая 2018, Ср
+22°C
Малооблачно EUR 2.4258
USD 2
RUB 3.2212
Главное
Праздник труда в Беларуси
Общество
Костевич: ядро перечня трудных жизненных ситуаций планируется сформировать в мае-июне
Общество
Выход на новый уровень: в Лунинце открылся первый магазин торговой сети "Евроопт"
Общество
В Беларуси начинается регистрация на ЦТ
Общество
Ранние яровые в Беларуси посеяны на 90,7% площадей
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Ребенок пострадал в аварии с четырьмя машинами под Минском
10:11 Происшествия
В Минске судят двух обвиняемых в убийстве начальника отдела столичного предприятия
10:08 Происшествия
Алкогольный фальсификат продавали в баре в центре Бреста
10:07 Происшествия
Авиация МЧС за сутки обнаружила 4 лесных пожара в Гомельской области
10:05 Происшествия
ФОТО: Соревнования по гонкам с препятствиями Bison Race прошли в Логойском районе
09:59 Заголовки новостей
Фильм "Мстители 3: Война бесконечности" обогнал в прокате "Лигу справедливости"
09:59 Калейдоскоп
Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине
09:57 Общество
Акции протеста начались в различных районах Еревана
09:53 В мире
Прямое авиасообщение открывается между Минском и Новосибирском
09:46 Общество
В Барановичском районе мужчина погиб от взрыва гранаты
09:36 Происшествия
Беспорядки в Париже: разбитые витрины, поджоги и 276 задержанных
09:34 В мире
Ботанический сад приглашает встретить "Цветущую весну Победы"
09:32 Регионы
Картина выходных: мотосезон H.O.G. Spring Challenge 2018, пополнение в группе Naviband и праздник труда в Беларуси
09:23 Общество
Ежегодно в мире из-за загрязнения воздуха умирают 7 млн человек
09:01 В мире
IV Практическая конференция "Социально-трудовые отношения: юридические и бухгалтерские аспекты"
09:00 Экономика
Тест. Любите новости, читаете газеты и журналы? Попробуйте ответить на вопросы!
08:48 Общество
Главная интрига конкурса "Мисс Беларусь-2018" разрешится 4 мая
08:43 Общество
Ученые из девяти стран на конференции в Гродно обсудят творчество Высоцкого
08:29 Культура
Международный велокарнавал проведут 12 мая в Минске
08:10 Регионы
Ярмарка вакансий для безработных дорожников-строителей пройдет в Барановичах
08:04 Регионы
Все новости
Сюжеты
День Победы День Победы
СМІ ў Беларусі СМІ ў Беларусі
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Посевная кампания Посевная кампания
Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Международный велокарнавал проведут 12 мая в Минске

Регионы 02.05.2018 | 08:10
Фото из архива
Фото из архива

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный велокарнавал "Viva Ровар!" пройдет в Минске 12 мая, сообщили БЕЛТА в Минском велосипедном обществе.

Традиционно в час дня состоится сбор и регистрация участников в парке Победы. В 15.00 колонна стартует от стелы "Минск - город-герой" и проедет по проспекту Победителей. Через час откроется грандиозный фестиваль в парке Победы. Проспект вновь перекроют от машин. Ожидается более 10 тыс. участников.

Организаторы обещают насыщенную программу и более 30 развлекательных площадок. Велосипедные активности, яркие фотозоны, детский развлекательный городок, невероятное количество призов и сюрпризов, а также большая концертная программа ожидают посетителей мероприятия. Главным состязанием карнавала станет конкурс костюмов, который пройдет в нескольких номинациях: самый яркий индивидуальный костюм, конкурс детских костюмов, самая креативная костюмированная компания или команда, самая яркая семья, костюмы в белорусском стиле.

Отдельно в нынешнем году подготовлена целая зона активностей для групп участников: корпоративные и региональные команды или просто компании друзей смогут посоревноваться друг с другом, показать свою сплоченность и получить большое количество призов.

Большая площадка велофестиваля, как всегда, будет наполнена доброй и дружественной атмосферой, и каждый сможет присоединиться к благотворительной акции компании "Белгосстрах" - официального партнера праздника, который перечислит 40% от суммы уплаченных во время велокарнавала страховых взносов в фонд детского хосписа "Лесная поляна".

Послами "Viva Ровар!"2018 года объявлены восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская, чемпион мира по велоспорту на треке, гонщик команды велосипедного клуба "Минск" Евгений Королек, популярный белорусский певец Руслан Алехно и народный артист Беларуси Владимир Гостюхин. Ведущими мероприятия традиционно будут Екатерина Пытлева и Виталий Воднев.

Регистрация участников на велокарнавал уже доступна на сайте www.vivarovar2018.by на белорусском, русском и английском языках. Зарегистрироваться можно будет и на самой площадке 12 мая.

Организаторы велокарнавала - Министерство спорта и туризма Беларуси, Минский городской исполнительный комитет, Белорусская федерация велосипедного спорта, велосипедный клуб "Минск", Минское велосипедное общество.-0-

﻿
Теги
велосипед, Министерство спорта и туризма, Минск, праздник
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4258 BYN 2.42 BYN 2.41 BYN
USD
2 BYN 2.01 BYN 2.018 BYN
RUB
3.2212 BYN 3.17 BYN 3.199 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Деформированный путепровод в Лунинецком районе
Все видео

Фотоновости

Первомайские гуляния в Гомеле
Все фото

Инфографика

Организация переправы в Житковичском районе Паромная переправа через Припять работает по регулярному графику с 6.00 до 20.00.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: мы можем сделать Беларусь цветущим краем
Лукашенко: Праздник труда подчеркивает необходимость и важность любой профессии
В Беларуси сформирована эффективная система организации судебно-экспертной деятельности - Лукашенко
Политика
Армен Саркисян Саркисян: для Армении сейчас важна стабильность государства и консолидация общества
Беларусь продолжит сотрудничество с Арменией исходя из позиции взаимовыгодного партнерства - посол
Беларусь приветствует проведение межкорейского саммита - МИД
Экономика
Фото из архива Новые правила выдачи кредитов действуют в Беларуси с 1 мая
IV Практическая конференция "Социально-трудовые отношения: юридические и бухгалтерские аспекты"
"Белгоспищепром" планирует начать поставки сахара в Китай в 2018 году
Происшествия
Из зала суда В Минске судят двух обвиняемых в убийстве начальника отдела столичного предприятия
Ребенок пострадал в аварии с четырьмя машинами под Минском
Алкогольный фальсификат продавали в баре в центре Бреста
Общество
Фото из архива В Беларуси начинается регистрация на ЦТ
Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине
ФОТОРЕПОРТАЖ: Пресс-тур представителей китайских СМИ в Беларуси
Спорт
Тренеры сборной Беларуси проводят очередное занятие перед поездкой на чемпионат мира. Фото ФХБ Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею назвал состав на ЧМ в Данию
Мадридский "Реал" в третий раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов
Александра Саснович проиграла в 1-м круге теннисного турнира в Праге
Технологии
Фото из архива Парк высоких технологий проводит конкурс проектов об IT-стране
МТС повышает стоимость услуг связи
Работа Telegram возобновляется в странах Ближнего Востока, Европы и СНГ
Культура
Евгений Олейник. Фото "Беларусь сегодня" Новая песня Евгения Олейника прозвучит 4 мая на конкурсе "Мисс Беларусь 2018"
Ученые из девяти стран на конференции в Гродно обсудят творчество Высоцкого
Исторический музей Беларуси 19 мая приглашает на "Тринадцатую ночь"
В мире
Фото ТАСС Ежегодно в мире из-за загрязнения воздуха умирают 7 млн человек
Акции протеста начались в различных районах Еревана
Беспорядки в Париже: разбитые витрины, поджоги и 276 задержанных
Калейдоскоп
Гороскоп на май 2018 года
Фильм "Мстители 3: Война бесконечности" обогнал в прокате "Лигу справедливости"
Ученые подтвердили пользу домашних животных
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Весенние посиделки в Субботниках и Добровлянах,или Как корреспондент «7 дней» решила томаты выращивать
Человек-гротеск
Привет, Мухомор!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Для достижения Целей устойчивого развития нужно думать глобально, действуя локально
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия