Международный велокарнавал проведут 12 мая в Минске

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный велокарнавал "Viva Ровар!" пройдет в Минске 12 мая, сообщили БЕЛТА в Минском велосипедном обществе.

Традиционно в час дня состоится сбор и регистрация участников в парке Победы. В 15.00 колонна стартует от стелы "Минск - город-герой" и проедет по проспекту Победителей. Через час откроется грандиозный фестиваль в парке Победы. Проспект вновь перекроют от машин. Ожидается более 10 тыс. участников.

Организаторы обещают насыщенную программу и более 30 развлекательных площадок. Велосипедные активности, яркие фотозоны, детский развлекательный городок, невероятное количество призов и сюрпризов, а также большая концертная программа ожидают посетителей мероприятия. Главным состязанием карнавала станет конкурс костюмов, который пройдет в нескольких номинациях: самый яркий индивидуальный костюм, конкурс детских костюмов, самая креативная костюмированная компания или команда, самая яркая семья, костюмы в белорусском стиле.

Отдельно в нынешнем году подготовлена целая зона активностей для групп участников: корпоративные и региональные команды или просто компании друзей смогут посоревноваться друг с другом, показать свою сплоченность и получить большое количество призов.

Большая площадка велофестиваля, как всегда, будет наполнена доброй и дружественной атмосферой, и каждый сможет присоединиться к благотворительной акции компании "Белгосстрах" - официального партнера праздника, который перечислит 40% от суммы уплаченных во время велокарнавала страховых взносов в фонд детского хосписа "Лесная поляна".

Послами "Viva Ровар!"2018 года объявлены восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская, чемпион мира по велоспорту на треке, гонщик команды велосипедного клуба "Минск" Евгений Королек, популярный белорусский певец Руслан Алехно и народный артист Беларуси Владимир Гостюхин. Ведущими мероприятия традиционно будут Екатерина Пытлева и Виталий Воднев.

Регистрация участников на велокарнавал уже доступна на сайте www.vivarovar2018.by на белорусском, русском и английском языках. Зарегистрироваться можно будет и на самой площадке 12 мая.

Организаторы велокарнавала - Министерство спорта и туризма Беларуси, Минский городской исполнительный комитет, Белорусская федерация велосипедного спорта, велосипедный клуб "Минск", Минское велосипедное общество.-0-