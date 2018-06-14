14 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Межрайонный медицинский центр планируется создать в Миорах, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрий Деркач.

Медучреждение будет располагаться рядом с новой центральной районной больницей и включать стационарное, неврологическое, кардиологическое, приемное, диагностическое, радиологическое, лабораторное отделения, а также отделения неотложной помощи, сосудистой хирургии, рентген-кабинет, операционный блок, вертолетную площадку, инженерные и другие службы. Также в его состав войдут диагностические блоки в Поставском, Шарковщинском, Верхнедвинском, Браславском и Глубокском районах, на базе которых будет проводиться обследование местных жителей с последующим направлением на лечение в медцентр.

Центр планируется создать без привлечения государственных ресурсов только за счет инвестиций немецких партнеров. Его особенность заключается в том, что вся деятельность медучреждения будет полностью основана на немецких технологиях и пройдет соответствующую сертификацию. Белорусы смогут получать здесь высокотехнологичные медуслуги по стоимости, рассчитанной на оказание медпомощи по местным стандартам, а иностранные граждане - оплачивать по страховке своей страны.

Стоимость проекта составляет около 50 млн евро. Срок реализации - три года. В настоящее время он находится на обсуждении в правительстве. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.-0-