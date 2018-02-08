Межрегиональная встреча воинов-интернационалистов пройдет 9 февраля в Шклове

8 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Двадцатая межрегиональная встреча воинов-интернационалистов Белыничского, Круглянского, Могилевского и Шкловского районов, посвященная 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, пройдет 9 февраля в Шклове. Об этом сообщили в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.

В мероприятии примут участие ветераны афганской войны, родные и близкие погибших, представители исполнительной и законодательной власти, общественность и молодежь. Торжественный митинг с возложением цветов и венков пройдет возле мемориального комплекса "Память".

Продолжится встреча шествием воинов-интернационалистов по ул. Советской с портретами погибших и умерших братьев по оружию четырех районов. У автовокзала запланированы показательные выступления военнослужащих 103 отдельной мобильной бригады города Витебска. В районном Доме культуры пройдет торжественное чествование, награждение и концертная программа для воинов-интернационалистов. Кроме того, здесь организуют фотоэкспозицию и выставку личных вещей воинов, предметов их увлечений.

В программе также запланированы соревнования по многоборью, турнир по волейболу и мини-футболу, и др.

Аналогичные мероприятия памяти пройдут 15 февраля во всех городах и районах области.-0-