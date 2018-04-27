Межвузовская конференция в Гродно будет посвящена истории Великой Отечественной войны

27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областная межвузовская научно-практическая конференция в Гродно посвящена истории Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.

Конференция ежегодная и проводится в 26 раз. Каждый год докладчиков и почетных гостей собирает один из вузов. Сегодня студенты всех гродненских вузов, представители молодежных и ветеранских объединений и организаций, общественность соберутся в стенах Гродненского государственного аграрного университета. Для участия в конференции также приглашены ветераны Великой Отечественной войны, представители Западного оперативного командования. В ходе пленарного заседания участники рассмотрят различные вопросы истории, значения тех или иных событий войны.

Сами студенты представят на конференции более 30 работ о различных аспектах того или иного периода Великой Отечественной войны. Работа будет организована по четырем секциям. Все они будут посвящены определенной тематике. В частности, студенты представят доклады по начальному периоду Великой Отечественной войны, темой еще одной секции станет партизанское и подпольное движение во время оккупации. Также докладчики рассмотрят тему Курской битвы и ее исторического значения. На четвертой секции рассмотрят вопросы патриотического воспитания молодежи на материалах Великой Отечественной войны.

Организаторами мероприятия выступают Гродненский облисполком, гродненские вузы, областной комитет БРСМ, Гродненское областное объединение профсоюзов, региональные организации Белорусского общественного объединения ветеранов и РГОО "Знание".-0-