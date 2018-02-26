Микробные удобрения будут использовать в Минске для минимизации последствий противогололедных реагентов

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую технологию планируется применять в Минске для снижения отрицательного воздействия противогололедных реагентов на окружающую среду, сообщил сегодня генеральный директор государственного производственного объединения "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект реализуется по программе "Инновационные биотехнологии 2020" во взаимодействии с Институтом микробиологии НАН Беларуси. "Будет разработана и внедрена технология применения микробных удобрений на основе солеустойчивых азотфиксирующих и фосфатмобилизирующих микроорганизмов, которая поможет справиться с последствиями загрязнения городских почв хлористым натрием, дисбалансом в них элементов минерального питания и позволит соответственно повысить жизненное состояние зеленых насаждений", - отметила Денис Глинский.

Ожидается, что затраты на мероприятия по замене и восстановлению древесно-кустарниковых растений вдоль улиц сократятся на 10-15%.

По словам Дениса Глинского, для снижения негативного воздействия противогололедных реагентов на окружающую среду дорожные службы соблюдают нормы россыпи, а при проведении профилактической обработки покрытий применяют минимальные нормы распределения реагента. Проводятся контрольные мероприятия для выявления несоответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов.

"Предприятие изучило зарубежный опыт борьбы с зимней скользкостью. Применяемые в других странах химические материалы стоят значительно дороже тех, которые используются в Минске (галит марки А и песко-соляные смеси на его основе), требуют закупки специализированной дорогостоящей техники и создания соответствующей инфраструктуры для хранения. Переходить на другие реагенты нецелесообразно", - считает Денис Глинский. -0-