Микропопуляцию зубра в Налибокской пуще оздоровят и сделают устойчивой

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытка создания устойчивой и генетически здоровой популяции европейского зубра будет предпринята в Налибокской пуще по проекту ПРООН-ГЭФ "Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ" ("Ветландс"). Об этом сообщил заведующий лабораторией НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Василий Шакун на установочном семинаре проекта, передает корреспондент БЕЛТА.

"На начало прошлого года в Беларуси насчитывалось более 1,6 тыс. особей данного вида. На фоне того, что в мире насчитывается около 6,5 тыс. европейских зубров, из которых около 4,5 тыс. обитают на воле, можно отметить значительный вклад Беларуси в сохранение вида. С 2011 года мы на первом месте по общей численности европейского зубра", - рассказал Василий Шакун. Благодаря реализации метапопуляционной модели в Беларуси было создано 10 вольноживущих популяций. Имеющееся в Беларуси и в целом в мире количество животных позволило снять угрозу исчезновения вида. "Но это не обеспечивает его долговременное сохранение, так как есть угрозы, которые в долгосрочной перспективе могут привести к исчезновению. Речь идет о сохранении численности, оздоровлении существующих популяций на генетическом уровне и так далее", - пояснил Василий Шакун.

В этой связи в план проекта "Ветландс" включены мероприятия по созданию естественных кормовых условий для европейских зубров в Налибокской пуще. Именно здесь в 1994 году впервые на территории общехозяйственного пользования была предпринята удачная попытка создания вольноживущей популяции. За это время ее численность выросла почти в шесть раз и на начало 2017 года достигла 89 особей. Это около 2% общемировой численности.

"Однако прирост популяции имеет общую отрицательную динамику и приближается к нулю, падает рождаемость", - отметил ученый. Еще одна проблема: зубры из мест селения в лесном массиве вышли к дорогам, населенным пунктам и на сельхозугодия, где вытаптывают поля, нанося ущерб. Проблема в ухудшении гидрологического состояния почв (подтопления из-за бобровых плотин), кормовой базы в лесных угодьях, прекращении подкормки хозяйствующими субъектами. Наконец, проблема снижения функций иммунной системы европейских зубров, которая характерна для всей мировой популяции. Генетическая изоляция приводит к тому, что животные более склонны к различным заболеваниям, теряются аллели, генетические свойства, важные для разнообразия вида.

Программа решения этих вопросов предусматривает два направления мероприятий: улучшение и поддержание высокопродуктивных естественных кормовых условий (что станет примером того, как такие мероприятия повлияют в долгосрочной перспективе на сохранение вида) и соответственно привязка зубров к территориям с круглогодичной обеспеченностью зелеными кормами; оценка генетического потенциала и по возможности генетическое оздоровление.

Пятилетний проект ПРООН-ГЭФ "Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ" ("Ветландс") запущен в ноябре прошлого года. Сегодня в Минске состоялся установочный семинар, который собрал партнеров и заинтересованных. Национальным исполнительным агентством определено Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, основным донором выступает Глобальный экологический фонд с частичным софинансированием ПРООН. Общий бюджет проекта - $4,3 млн.-0-