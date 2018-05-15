"Миледи БРСМ" выберут в Могилеве

15 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Городской конкурс красоты и грации "Миледи БРСМ-2018" пройдет 16 мая среди учащейся молодежи Могилева, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горкоме БРСМ.
В мероприятии примут участие 6 финалисток районных этапов конкурса, которые прошли в апреле. Зрителей ждут яркие творческие выступления участниц, дефиле в вечерних нарядах, презентация костюмов разных народов мира и даже увлекательная спорт-минутка.
"Наш конкурс проводится в рамках продвижения статуса "Могилев - молодежная столица Республики Беларусь - 2018" с целью представления красоты, как совокупности духовных, интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных участниц", - отметили в горкоме.
Организатором конкурса выступает Могилевская городская организация ОО "Белорусский республиканский союз молодежи".-0-
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