Милиция Могилевской области вносит достойный вклад в обеспечение правопорядка - Мельченко

18 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Милиция Могилевской области вносит достойный вклад в обеспечение законности и правопорядка. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко, который принимает участие в торжествах по случаю 100-летия милиции Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа, которая проводится сотрудниками милиции Могилевской области, достойна подражания, - отметил замминистра. - На них можно равняться другим регионам, которые в ближайшем будущем будут праздновать такие же знаковые юбилеи".

По мнению Николая Мельченко, худших или лучших милиционеров в стране быть не должно. "Всем нужно работать на высоком профессиональном уровне, как это делают в Могилевской области. Поэтому могу с уверенностью утверждать, что могилевская милиция вносит достойный вклад в обеспечение правопорядка и защиту прав наших граждан", - подчеркнул он.

В области достаточно много примеров достойного, даже героического выполнения своих служебных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел. Один из последних - задержание вооруженного преступника, который пытался ограбить банк и захватил заложников. "И таких примеров много, их можно перечислять очень долго, что само за себя характеризует сотрудников могилевской милиции, которые достойно защищают покой и безопасность граждан", - констатировал Николай Мельченко.

Вместе с гостями он осмотрел выставку милицейской техники, принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию могилевской милиции. Его ярким финалом стал праздничный концерт с участием известных белорусских групп, эстрадных исполнителей, солистов Большого театра оперы и балета, а также ведущих творческих коллективов области и хора ветеранов УВД.

В музее истории Могилева сегодня в первой половине дня также прошла церемония вручения наград руководителям и сотрудникам органов внутренних дел области, достигшим высоких показателей в оперативно-служебной деятельности.

Как сообщили в УВД облисполкома, торжественные мероприятия, приуроченные к знаменательной дате, продолжатся в течение всего года. Специально к юбилею разработан нагрудный памятный знак "100 год магілеўскай міліцыі". Также будет издана книга "Могилевская милиция: история и современность". Готовятся к выходу и другие проекты, воплощающие в себе связь между поколениями сотрудников органов внутренних дел, профессионально и самоотверженно выполняющих свой долг на протяжении 100 лет милицейской истории.-0-