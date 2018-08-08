8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция нашла пропавшую в Минске 14-летнюю девочку, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Девочка была у друзей. "С ней все хорошо. Со вчерашнего вечера находится дома", - рассказали в ГУВД.

Как сообщалось, Кристина Кравченко ушла из дома 3 августа. Ее местонахождение было неизвестно. Девочка живет в Минске на улице Жилуновича.-0-