8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция нашла пропавшую в Минске 14-летнюю девочку, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Девочка была у друзей. "С ней все хорошо. Со вчерашнего вечера находится дома", - рассказали в ГУВД.
Как сообщалось, Кристина Кравченко ушла из дома 3 августа. Ее местонахождение было неизвестно. Девочка живет в Минске на улице Жилуновича.-0-
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