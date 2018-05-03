3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция нашла пропавшую в Минске 16-летнюю девушку, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня сотрудниками уголовного розыска Ленинского РУВД установлено местонахождения несовершеннолетней Ольги Шидловской. Она доставлена в райуправление для дальнейшего разбирательства. В отношении девушки противоправных действий никто не совершал. С 28 апреля по 3 мая она находилась у своих знакомых", - проинформировали в ГУВД.

Как сообщалось, девушка 28 апреля ушла из дома на ул. Маяковского и о ее местонахождении ничего не было известно.-0-