Милиция провела рейд в "Ждановичах": задержано 90 человек

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время рейда на территории ТД "Ждановичи" сотрудники Центрального РУВД Минска и ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали 90 человек, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Рейд проводили с целью выявить тех, кто нарушает общественный порядок, занимается бродяжничеством и попрошайничеством. В результате проделанной работы было выявлено и задержано 90 человек, в отношении которых составлено 42 административных протокола. Из них 31 - за распитие алкоголя и употребление наркотических средств, 9 - за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, 2 - за мелкое хулиганство.

Отдел ГАИ в свою очередь привлек к административной ответственности 71 участника дорожного движения за совершение различного рода правонарушений.

Также 28 иностранных граждан проверили на предмет легальности пребывания на территории Беларуси. По результатам проделанной работы пятеро из них привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан в Беларуси.

В Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома направлены 10 человек.-0-