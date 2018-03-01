1 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры прошли торжественным маршем по центру Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Во главе колонны - начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский.

Во время парада

Празднование профессионального праздника Дня милиции таким образом стало в Гродно традицией, заложенной еще в советское время. Ее возродили несколько лет назад. Торжественным маршем по центру Гродно прошли около 200 сотрудников правоохранительных органов: в коробках шли представители различных подразделений, в том числе ГАИ, ОМОН, патрульно-постовой службы, департамента охраны. Возглавил праздничную колонну начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский. Двигались в колонне как ретроавтомобиль милиции, так и современная техника. Завершилось шествие возложением цветов к памятникам воинов и погибших при исполнении своих обязанностей милиционеров.

"Оценку деятельности милиции можно давать по состоянию правопорядка. По многим критериям деятельности органов внутренних дел мы добились серьезных результатов. Важно, что нам удалось сохранить тенденцию по снижению количества преступлений", - отметил Вадим Синявский. Он подчеркнул, что в 2017 году отмечалось снижение наркопреступлений, преступлений по линии уголовного розыска.

Зрители наблюдают за парадом подразделений милиции.

Гродненские милиционеры возложили венки к мемориалу погибшим воинам.

В 2018 году милиция продолжит работать над обеспечением в регионе правопорядка, сохранением спокойной обстановки. В центре внимания будут профилактика и предупреждение бытовой преступности, работа по преодолению пьянства, обеспечение безопасности дорожного движения, а также борьба с наркотрафиком и коррупцией.-0-

Фото Леонида Щеглова