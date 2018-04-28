"Миллениум" Бреста планируется отпраздновать в акватории Мухавца

28 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. "Миллениум" Бреста планируется отпраздновать в акватории реки Мухавец. Об этом сообщил сегодня на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1000-летия Бреста заместитель председателя оргкомитета, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

Основное торжественное мероприятие по случаю 1000-летия города предложено провести 14 сентября 2019 года в формате музыкальной культурно-исторической театрализованной композиции "Миллениум". Зрителями праздничного действа здесь смогут стать 25-30 тыс. человек. На набережной будут установлены трибуны. Также за шоу можно будет наблюдать с моста и берегов реки, которые одновременно будут служить декорациями праздника.

На заседании состоялась презентация концепции "Миллениума". В основу сценария положены этапы тысячелетней истории Бреста. Будет задействована понтонная сцена со сменными декорациями. В них будут угадываться главные символы региона: Беловежская пуща, Брестская крепость, другие достопримечательности, в том числе и утраченные. Эффектным дополнением к общему визуальному решению действа станут инновационные технологии по подсветке воды, проецированию трехмерных изображений на водно-дисперсионный экран, а также сложные фонтанные системы.

В шоу будут задействованы лучшие творческие коллективы из города и области, клубы исторической реконструкции и спортивные клубы, военнослужащие, будет привлечена специальная воздушная, водная и наземная техника. Планируется выступление популярных белорусских и зарубежных исполнителей. Программу завершит десятиминутный праздничный фейерверк.

В целом, в соответствии с концепцией подготовки и проведения празднования тысячелетия Бреста, утвержденной сессией городского Совета депутатов, официальные мероприятия по случаю 1000-летия города будут длиться в течение всего 2019 года, начиная с 1 января. Всего запланировано провести около тысячи разноформатных мероприятий: тематическое благоустройство и оформление города, открытие новых социальных объектов, организация международных конференций, конкурсов, фестивалей, культурно-массовых и спортивных мероприятий.-0-