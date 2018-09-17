Минчан приглашают 18-22 сентября на велопрогулки по "Городу птиц"

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчан приглашают на велопрогулки по "Городу птиц", сообщили БЕЛТА в городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Познавательные экскурсии проведут 18, 20 и 22 сентября. Участвовать в них могут все желающие, оставив запись на страничке в социальных сетях организаторов - Центра экологического воспитания и развития и клуба велобёрдеров.
Мероприятия приурочены к Европейской недели мобильности и Дню без автомобиля. Планируется, что в них примут участие и представители туристической компании, которая готовит маршрут по паркам столицы, а также команда, реализующая проект "Серебрянка. Мой спальник".
"Город птиц" появился в Минске нынешней весной. В парке "Серебряный лог" размещены скворечники, изготовленные во время городского конкурса "Мудрый филин-2018", оборудованы информационные стенды, рассказывающие о пернатых обитателях. Экотропа активно используется как интерактивная площадка для экологического образования.
Серебряный лог - уникальная болотистая низина в пойме реки Свислочь, большей частью покрытая лиственным лесом, с богатой флорой и фауной. Расположен парк в столичном микрорайоне Серебрянка. Здесь регулярно можно встретить более полусотни видов птиц, в том числе занесенного в Красную книгу зимородка. -0-
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